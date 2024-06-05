مواصفات هاتف Oppo A94: تحفة تقنية بمزايا متقدمة وتصميم أنيق في السوق المصري

يعتبر هاتف Oppo A97 تحفة تقنية تجمع بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق، مقدمًا تجربة استخدام فريدة تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جودة عالية بسعر مناسب، يأتي الهاتف بمواصفات تضعه ضمن الخيارات المفضلة في فئته السعرية، حيث يتميز بشاشة AMOLED واسعة، وكاميرات متعددة تقدم صورًا واضحة ومفصلة، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلًا مع دعم الشحن السريع.

مواصفات الهاتف

الشاشة 6.43 بوصة AMOLED المعالج MediaTek Helio P95 الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت التخزين الداخلي 128 جيجا بايت الكاميرا الخلفية رباعية 48+8+2+2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل البطارية 4310 مللي أمبير

مميزات الهاتف

قبل الخوض في تفاصيل المميزات، من المهم الإشارة إلى أن Oppo A97 يقدم مزايا تنافسية تجعله خيارًا جذابًا، منها شاشته العالية الدقة وكاميراته المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات التصوير.

شاشة AMOLED عالية الدقة. تصميم أنيق وخفيف الوزن. أداء معالج قوي للألعاب والتطبيقات. كاميرا خلفية رباعية لصور متنوعة. كاميرا أمامية عالية الدقة لصور سيلفي ممتازة. دعم الشحن السريع. مستشعر بصمة مدمج في الشاشة. دعم تشغيل شريحتين وكارت ذاكرة. واجهة مستخدم ColorOS سلسة. سعر تنافسي في السوق المصري.

عيوب الهاتف:

قبل الحديث عن العيوب، يجب التأكيد على أنه لا يوجد هاتف كامل، ولكن من المهم معرفة الجوانب التي قد تحتاج إلى تحسين في Oppo A97 لاتخاذ قرار مستنير.

لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. تردد الشاشة محدود بـ60 هرتز. الخامات البلاستيكية قد تكون أقل متانة. لا يدعم الشحن اللاسلكي. المعالج قد لا يكون الأفضل في فئته. لا يوجد مقاومة للماء أو الغبار. الكاميرا الخلفية بارزة قليلًا. لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.

في الختام، يقدم هاتف Oppo A97 مزيجًا متوازنًا من المواصفات والمميزات التي تجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بسعر معقول ومواصفات تنافسية، مع الأخذ في الاعتبار العيوب المذكورة، يظل الهاتف خيارًا جذابًا يستحق الاعتبار.