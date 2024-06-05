تردد قناة الحج السعودية الجديد 2024 لعرض مناسك الحج بجودة عالية

تعد قناة الحج هي واحدة ضمن القنوات التي يتابعها الكثير من المسلمين في موسم الحج، حيث إن هذه القناة تقوم بعرض جميع مناسك الحج التي يقوم بها الحجاج في صورة حية، وهناك الكثير من المسلمين يحبون مشاهدة طواف الحجاج حول الكعبة الشريفة والوقوف على جبل عرفات والشعور بروحانيات الحج، والأيام المباركة، وأيضاً تقوم القناة بنقل الصلوات من الحرم المكي.

تردد قناة الحج على النايل سات

يمكنك مشاهدة مناسك الحج بصورة حية على القناة وذلك من خلال استقبال إشارة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة : 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأْ 3\4.

الجودة HD.

تردد قناة الحج على عرب سات

وتستطيع استقبال إشارة قناة الحج على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة:12149.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3\4.

معامل الترميز : 27500.

الجودة HD.

كيفية استقبال إشارة القناة

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل استقبال إشارة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وهي: