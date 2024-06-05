شوف اسمك .. رابط الإستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 الوظائف متاحة لجميع التخصصات

مسابقة البريد تعد أحد أشهر المسابقات، وأكثر مسابقة تحقق نجاح، حيث ينتظرها كافة المواطنين المصريين، لأنها تمكنهم من العمل في الوظائف الحكومية المختلفة، ولذلك يبحث كافة المواطنين الذين قد سجلوا في مسابقة البريد المصري لعام 2024، عن نتائج المسابقة، فقد أعلن المسؤولين عن المسابقة أنه يمكنك بكل سهولة الفوز فيها، إذا تحققت لديك الشروط التي قد تم الإعلان عنها، وقد أعلنت المسؤولين عن المسابقة أيضًا عن أنه تم تأخير النتائج، لاختيار أفضل المتقدمين للوظائف المتاحة.

رابط الإستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

أعلن المسؤولين عن مسابقة البريد المصري لعام 2024 عن رابط يُمكن المتسابقين من الإستعلام عن نتائج المسابقة إلكترونيًا، عن طريق اتباع بعض الخطوات، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب الوظائف الحكومية الرسمية.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتيجة مسابقة البريد المصري.

وبعد ذلك قم بإدخال رقم الطلب، والرقم القومي الخاص بالمتسابق.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن النتيجة.

وسوف يعرض لك الموقع صفحة تحتوي على كافة البيانات التي تريد معرفتها.

شروط التسجيل في مسابقة البريد المصري 2024

قامت هيئة البريد المصري بتوضيح بعض الشروط التي تمكنك بكل سهولة من التسجيل في مسابقة البريد المصري لعام 2024، وهذه الشروط تكون كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، والمنشأ.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عام.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تعليمي بتقدير عام جيد.

يجب أن يقوم المتقدم بتسديد كافة رسوم الخدمة، من خلال أحد فروع البنك الاهلي.

يجب ألا يكون للمتقدم أي قضايا جنائية، أو أخلاقية.

كما يجب أن يقدم المتقدم شهادة تثبت أنه لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات.

الوظائف المتاحة في مسابقة البريد المصري 2024

قامت هيئة البريد المصري بالإعلان عن بعض الوظائف المتاحة في مسابقة البريد المصري لعام 2024، ومن هذه الوظائف: مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس كهرباء، مهندس تخطيط النقل، أخصائي خدمة عملاء، محامي درجة ثالثة.