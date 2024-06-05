موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، في ثالث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم 2026، حيث يقام في أمريكا والمكسيك وكندا ، وتضم مجموعة المنتخب المصري، منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتى وسيراليون وأثيوبيا، وتقام مباراة الجولة الثالثة للمنتخب المصري يوم الخميس الموافق 6 يونيو على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

يلتقي المنتخب المصري بقيادة مدربه المخضرم حسام حسن بنظيره بوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا، الخميس على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت قناة “أون تايم سبورتس 1” عصر اليوم عن نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شاشتها، حيث يبدأ الأستوديو التحليلي في الثامنة مساء، بينما تلعب المباراة في تمام العاشرة مساء، ولم يتم الإعلان بعد عن معلق المباراة.

تردد قناة ONTIME SPORTS HD الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

ومن المعروف أن قناة “أون تايم سبورتس 1” هي قناة رياضية مجانية تتبع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويمكنكم استقبالها على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز اسم القناة نايل سات 11863 رأسي 27500 ONTIME SPORTS HD

خطوات إضافة تردد قناة ONTIME SPORTS HD على الريسيفر