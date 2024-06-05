لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

يعيش الآن كافة طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في كافة محافظات مصر في حالة من التوتر الشديد، وذلك بسبب أن وزارة التربية والتعليم المصرية قد بدأت بالفعل بالإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، في العديد من المحافظات والتي منها، محافظة بورسعيد، ومحافظة البحيرة، ولكن لم تعلن بعد الوزارة عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم لعام 2024، وبعد الإعلان عن النتائج، سيتم الإعلان عن تنسيق المدارس بعد الإعدادية لعام 2024.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الشهادة الإعدادية في العديد من محافظات مصر، ولكن لم تعلن بعد عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم لعام 2024، والتي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القادمة، لذلك يجب على الطلاب أن تستعد لاستقبال درجاتهم، وأن يستعدوا للإعلان عن تنسيق المدارس المختلفة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

أصبح الآن يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، عن طريق رابط قد وفرته وزارة التربية والتعليم المصرية، عن طريق أتباع بعض الخطوات فقط، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب نتيجة نت.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن نتائج الطلاب.

وبعدها سيطلب منك الموقع إدخال بيانات الطالب، مثل: رقم جلوسه، واسمه بالكامل

قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة بحث.

وحينها سوف يعرض عليك الموقع كافة درجات الطالب في جميع المواد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثانى محافظة الفيوم 2024

يتساءل العديد من الطلاب عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2024، حيث يختلف التوزيع عن توزيع الترم الأول، حيث كان مجموع الترم الأول 140 درجة فقط، أما مجموع الترم الثاني فيكون 280 درجة، ويكون التوزيع كالتالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، أما بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع، التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة، الحاسب الآلي 20 درجة.