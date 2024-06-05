ردده من دلوقت .. دعاء الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات هتتيسرلك

اقتربت امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بشكل كبير، حيث أنها ستقام بعد بضعة أيام فقط، وحينها سيتقرر مصير ملايين الطلاب، ومستقبلهم، ولذلك يبحث كافة طلاب الثانوية العامة عن أدعية يمكنهم قولها قبل الامتحان، من أجل أن ييسر الله لهم الامتحان، ويوفقهم، حيث حتى وإن كان الطلاب قد عملوا بجد طوال العام، فيجب عليهم الاستعانة بكرم الله وتوفيقه، من أجل تحقيق أحلامهم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد أداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، والذي يكون كالتالي: يبدأ طلاب الثانوية العامة الامتحانات بالمواد الغير مضافة للمجموع، من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، وبعدها امتحان الإقتصاد والإحصاء يوم الاربعاء الموافق 12 يونيو، ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم الخميس الموافق 13 يونيو حتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو، ثم يبدأ الطلاب في أداء امتحانات المواد الأساسية من يوم السبت الموافق 22 يونيو حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو.

دعاء الامتحان لطلاب الثانوية العامة

هناك العديد من الأدعية المستحب قولها قبل أداء امتحانات الثانوية العامة، أو قبل أداء الإمتحانات بشكل عام، ومن هذه الأدعية التالي:

اللهم أرزقنا نجاحًا في كل امر، ونيلًا لكل مقصد، وأرزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم أكتب لي النجاح، وأجعل التوفيق حليفي، ويسر لي كل عسير، والهمني الإجابة الصحيحة.

ربي أكتب لي في الأيام القادمة فرحة النجاح، والتوفيق واليسر والفهم والحفظ والاستيعاب.

اللهم اني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب يا أرحم الراحمين.

فضل آية الكرسي على الطلاب

تعرف آية الكرسي بفضلها العظيم، وثوابها الكبير، حيث أن آية الكرسي هي آية من سورة البقرة، ومعروفة بكونها سيدة القرآن الكريم، ومعروفة ببركاتها، فهي آية لكل من يرغب في راحة عقله، وذلك بسبب أنها تحتوي على الكثير من أسماء الله الحسنى، التي لا يرد ابدًا الدعاء بها، ولذلك يفضل العديد من الطلاب قراءتها قبل الامتحان، من اجل تذكرهم، وبث الهدوء والراحة في نفوسهم.