رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2024

تزايدت محركات البحث في جوجل اليوم الأربعاء، عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج والتي تم الإعلان عنها بعد اعتمادها من قبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ويذكر أن نسبة النجاح في المحافظة قد بلغت حوالي 85.83% على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، واليكم عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة سوهاج

بعد طول الانتظار من قبل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج وذلك لسماع خبر الإعلان عن النتيجة، قد تم اليوم اعتماد النتيجة من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي وأصبح بإمكان الطلاب الحصول على النتائج بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حيث قد أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور ياسر محمود أنه قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات الشهادة الإعدادية حوالي 83,817 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة، وقد حضر منهم 83,214 بينما تخلف الآخرين عن الحضور، وقد بلغ عدد الناجحين في هذه الاختبارات 71,422 طالب بنسبة نجاح وصلت إلي 85,83%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال الخطوات التالية: