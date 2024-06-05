جميع التفاصيل .. المدرسة البحرية بعد الإعدادية 2024 الوظائف المتاحة لها

المدرسة البحرية بعد الإعدادية، أو كما يطلق عليها مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية، هي إحدى المدارس التي قد تم افتتحها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1963 في الإسكندرية، قد كانت أول مركز تدريب بين مصر وروسيا، ثم تم تحويلها إلى مدرسة عام 1965، وتعد هذه المدرسة من أفضل المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة، وقد تم إنشاؤها من أجل تدريب الطلاب حتى يكونوا متخصصين في مجال الترسانة البحرية.

شروط التقديم في المدرسة البحرية بعد الإعدادية 2024

تم الإعلان من قبل المسؤولين عن المدرسة البحرية بعد الإعدادية لعام 2024، عن بعض الشروط التي يجب توفرها لدى الطالب أثناء التقديم، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الطالب قد أتم الشهادة الإعدادية.

يجب أن يتناسب المجموع الكلي للطالب مع تنسيق المدرسة.

كما يجب أن ينجح الطالب في كافة الاختبارات التي تقام من قبل المدرسة.

يجب أن يقدم الطالب الفحوصات الطبية التي تثبت صحته الجسدية.

مميزات المدرسة البحرية بعد الإعدادية 2024

تتميز المدرسة البحرية بالعديد من المميزات، التي تجعلها في مقدمة المدارس البديلة للثانوية العامة، ومن هذه المميزات: أنها تمكن الطالب من القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة المصرية، تمكن الطالب من استخراج جواز سفر بحري بكل سهولة، تمكن الطلاب المتخرجين منها من العمل في العديد من الوظائف، ومنها: الوظائف المدنية بالقوات المسلحة المصرية، أو الوظائف الخاصة بالكهرباء البحرية، تمكن المدرسة الطلاب من الالتحاق بالعديد من الوظائف خارج مصر بكل سهولة، يستطيع الطلاب المتخرجين من المدرسة العمل في وظيفة مهندس ثالث في المدرسة على متن القارب.

مدة الدراسة في المدرسة البحرية بعد الإعدادية

لا تختلف كثيرًا المدرسة البحرية عن مدارس الثانوية العامة، حيث أن مدة الدراسة في المدرسة البحرية، 3 سنوات تمامًا مثل مدرسة الثانوية العامة، ويحصل الطالب بعد 3 سنوات، على شهادة الدبلوم، والتي تعادل شهادة الثانوية العامة.