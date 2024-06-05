مش هتزهق من مغامراتهم ابدا.. ثبته الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

تعد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات 2024 من بين المحطات الرائدة في مجال البث الترفيهي للأطفال حيث نالت اهتماما واسعا بفضل تقديمها محتوى مميز ومثير تعرض على القناة مغامرات توم القط وجيري الفأر مما جعلها واحدة من أبرز قنوات الترفيه للأطفال على مستوى العالم تتميز القناة بطابعها الكوميدي والمرح مما يجعلها وجهة مثالية للأطفال لقضاء أوقاتهم متعة وترفيه كما تهتم القناة بعرض برامجها على مدار اليوم بأكمله مما يتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بالمحتوى المميز في أي وقت يرغبون فيه.

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11345.

معدل الترميز: 25700.

استقطاب الإرسال: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: عالية الوضوح (HD).

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

لتنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة الموضحة أدناه: