جميع التفاصيل .. المدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين 2024 بعد الإعدادية الشروط المطلوبة

لا تقبل المدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين إلا الطلاب الذين قد حصلوا على معدل مرتفع في نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بسبب أنها تميز الطلاب الذين يدرسون فيها، عن أي طلاب مدرسة أخرى، حيث أنها تمكنهم بعد 3 سنوات دراسة فقط من الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية، كما أنها أثناء فترة الدراسة توفر لهم مساكن تم تجهيزه خصوصًا من أجل راحتهم، كما أنها تعطي للطلاب مرتب شهري أثناء الدراسة بها.

شروط التقديم في المدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين 2024

يمكن لكل الطلاب الذين يريدون التقديم في المدرسة الثانوية للبنات والبنين التقديم فيها، إذا توافرت لديهم بعض الشروط، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن تكون درجات الطلاب متوافقة مع تنسيق المدرسة لعام 2024.

كما يجب ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن عام 14 عام، وألا يتجاوز عمره 17 عام.

يجب ألا يكون الطالب المتقدم قد فصل من قبل من مدرسة عسكرية.

يجب أن ينجح الطالب المتقدم في كافة الاختبارات التي تقدمها المدرسة.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين 2024

هناك القليل المستندات التي يجب عليك تقديمها حين تقدم في المدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين لعام 2024، وهذه المستندات هي: 8 صور شخصية للطالب المتقدم، شهادة ميلاد الطالب، شهادة تثبت نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية، شهادة صحية معتمدة من أحد المستشفيات العسكرية، شهادة تثبت أن الطالب ليس لديه أي قضايا جنائية، أو أخلاقية.

المدارس الثانوية الجوية للبنات والبنين 2024

هناك العديد من فروع المدارس الثانوية الجوية للبنات والبنين الموجودة في كافة محافظات مصر، لكي تمكن كافة الطلاب من الالتحاق بها، ومن فروعها: