ادفع غرامتك فورا.. غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق مديرية المرور العامة

في ظل سعي الحكومة العراقية في مواكبة التطور التكنولوجي في الفترة الحالية قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن إطلاقها رابط إلكتروني خاص، وذلك الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 في العراق، والذي تسعى من خلاله وزارة الداخلية العراقية في تسهيل سداد الغرامات الخاصه بقائدي المركبات ويتم سداد الغرامات بطريقة إلكترونية، كما وضحت وزارة الداخلية أنه من الممكن للمواطن تقديم التظلم الخاص به عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، ونوضح في ما يلي التفاصيل الخاصة بغرامات المرور الرقم الالماني في العراق 2024.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

أصبح من السهل على قائد المركبات وأي مواطن داخل الأراضي العراقية الاستعلام عن الغرامات والمخالفات الخاصة بالمركبة الخاصه به، وذلك عن طريق الرقم الألماني وعن طريق بعض الخطوات وهي كالاتي:

اولا: يقوم المواطن بالدخول إلى منصة اور الإلكترونية الخاصة.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المتقدم رقم البطاقة الوطنية الخاصة به.

ثالثا: اختيار غرامات المرور من القائمة.

رابعا: إدخال رقم السيارة في المكان الخاص بذلك ثم النقر على كلمة بحث.

خامسا: بعد ذلك يقوم الموقع بعرض الغرامات الموقعة على قائد المركبة بالاضافة إلى المكان الخاص بارتكاب المخالفة.

كيفية سداد غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

حتى يتمكن المواطن العراقي من تسديد قيمة الغرامة الخاصه به يوجد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها وهي كالتالي:

اولا: الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بدفع الغرامات.

ثانيا: كتابة اسم المواطن وكلمة السر الخاصة به.

ثالثا: كتابة رقم السيارة مصحوبة بالبيانات الخاصة بالمواطن ثم الضغط على كلمة بحث.

رابعا: لابد من إختيار الدفع الإلكتروني وإتباع الخطوات الموضحة على المنصة ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة للمواطن.

قيمة المخالفات المرورية في العراق

تتراوح قيمة الغرامة التي يتم توقيعها على قائدي المركبات ما بين 1000 دينار عراقي و 10000 دينار عراقي، وذلك حسب المخالفة ومدى خطورتها نوضح بعض منها فيما يلي: