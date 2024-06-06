اعرف المجموع اد ايه.. تنسيق التمريض العسكري في جميع المحافظات 2024 بعد الإعدادية و الاوراق المطلوبة للتقديم

يعد الالتحاق بمدارس التمريض العسكري، بعد المرحلة الإعدادية في مصر. فرصة هامة تتيح للطلاب مسارا مهنيا مميزا، في المجال الصحي والطبي، تقدم هذه المدارس تعليما متخصصا، يهدف إلى إعداد كوادر مهنية مدربة ومؤهلة للعمل في القطاع الطبي العسكري، تجمع مدارس التمريض العسكري بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة لأفراد القوات المسلحة والمجتمع بشكل عام، ومع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة تفاصيل تنسيق التمريض العسكري، ومعايير التسجيل والأوراق المطلوبة.

تنسيق التمريض العسكري بجميع المحافظات

تنسيق التمريض العسكري يختلف من محافظة لأخرى، بناء على نسبة النجاح وعدد الطلاب المتقدمين، يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض العسكري، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بفترة قصيرة، يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس، متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدر عن وزارة الدفاع أو وزارة الصحة، عادةً ما يكون التنسيق مرتفعًا نظرا للإقبال الكبير على هذه المدارس، إذ توفر فرص عمل مضمونة في القطاع الطبي العسكري.

أهمية الالتحاق بمدارس التمريض العسكري

الالتحاق بمدارس التمريض العسكري، يوفر للطلاب فرصة للحصول على تعليم متميز وتدريب عملي في المجال الطبي، يتمتع خريجو هذه المدارس بفرص عمل مضمونة في المستشفيات العسكرية، والمراكز الصحية التابعة للقوات المسلحة، كما يحصلون على رواتب مجزية ومزايا عديدة مثل التأمين الصحي والسكن، بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه المدارس في تزويد المجتمع بكوادر طبية مؤهلة ومدربة، على أعلى مستوى، مما يعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024

تعتبر مدارس التمريض العسكري خيارا مثاليا، للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمجال الطب وتقديم خدمات صحية متميزة، من خلال اتباع معايير التسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة، يمكن للطلاب تأمين مستقبل مهني مشرق في القطاع الطبي العسكري، تعتبر هذه المدارس من أفضل الخيارات التعليمية التي توفر تعليما متخصصا وتدريبا عمليا، مما يسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم للعمل في المجال الطبي بكفاءة عالية.

شروط التسجيل في التمريض العسكري

شروط القبول في التمريض العسكري تتضمن ما يلي:

– يجب أن يكون الطالب ووالديه مصريي الجنسية.

– ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 15 عامًا.

– النجاح في كافة الاختبارات الشخصية والنفسية.

– إجراء فحص طبي قبل التسجيل.

– ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، لضمان القدرة على أداء المهام العملية والتطبيقية أثناء فترة الدراسة.

تنسيق التمريض العسكري بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة عن التنسيق الخاص بمدارس التمريض العسكري، في مختلف المحافظات على النحو التالي:

محافظة الأقصر: 199 درجة

محافظة أسوان وقنا: 208 درجة

محافظة المنيا: 213 درجة

محافظة أسيوط: 224 درجة

محافظة السويس: 222 درجة

محافظة دمياط: 205 درجة

محافظة المنوفية وجنوب سيناء: 225 درجة

محافظة القليوبية: 217 درجة

محافظة الفيوم: 219 درجة

محافظة الإسكندرية: 218 درجة

محافظة كفر الشيخ: 222 درجة

محافظة الشرقية: 228 درجة

محافظة سوهاج: 223 درجة

محافظة بني سويف: 216 درجة

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري

عند التقديم في التمريض العسكري، يجب تقديم الوثائق التالية:

– شهادة الميلاد الأصلية وأربع نسخ منها.

– شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من المدرسة.

– إثبات الوضعية الجنائية للطالب وولي الأمر.

– 8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

– الأصل وصور البطاقة الشخصية لمن تجاوز 16 عامًا.

– شهادة النجاح من المدرسة.