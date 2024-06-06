تردد قناة ON Time Sport الأرضية لمشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بدون تشفير

تردد قناة ON Time Sport الأرضية، مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، تعتبر من الأحداث البارزة على الساحة الرياضية، حيث تسعى المنتخبات لتحقيق التأهل للمشاركة في البطولة التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا، تشارك مصر في مجموعة قوية تضم إلى جانب بوركينا فاسو منتخبات غينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

تردد قناة ON Time Sport الأرضية

من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت المشفرة يمكن للمشجعين متابعة مباريات تصفيات كأس العالم 2024 بما في ذلك مباريات المنتخب المصري يعتبر لقاء مصر وبوركينا فاسو واحدا من المواجهات المهمة، ويمكن مشاهدتها على مجموعة من القنوات المتاحة، بالنسبة للمشاهدين في جمهورية مصر العربية يمكنهم متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت والتي يتم بثها على ترددها الأرضي مع توافر المعلومات التالية:

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

هذه المعلومات تساعد المشاهدين في ضبط أجهزتهم للتمتع بجودة عالية للبث ومتابعة المباراة بوضوح ودقة تأتي هذه البيانات كخدمة لعشاق كرة القدم في مصر مما يسهل عليهم الوصول إلى المحتوى الرياضي بسهولة ويسر.

مباراة مصر وبوركينا فاسو

تتطلع الجماهير المصرية بشغف إلى مباراة الجولة الثالثة، التي ستقام يوم الخميس الموافق 6 يونيو على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حيث يأمل الجميع أن يحقق المنتخب المصري نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل، أما بخصوص القنوات الناقلة للمباراة، فإن التغطية الإعلامية لهذا الحدث الكروي الهام ستكون متاحة عبر القنوات المصرية، حيث تسعى هذه القنوات إلى توفير تغطية شاملة تليق بحجم وأهمية المباراة. ومع ذلك، برزت بعض التحديات التي قد تؤثر على نقل المباراة بالشكل المطلوب.