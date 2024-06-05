“شو عملتي يا سوسو”.. استقبل الآن تردد قناة كراميش للأطفال على النايل سات وعرب سات 2024 وابسط الولاد

تحظى قناة كراميش بشعبية واسعة بين الأطفال، نظراً لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي في آن واحد وتركز البرامج على تعليم الحروف والأرقام بطريقة ممتعة، إلى جانب تنمية السلوكيات التعاونية والأخلاقية التي من شأنها إعداد الأطفال ليكونوا أفراداً مسؤولين ومنتجين في المستقبل، وهذا التوازن بين التعليم والترفيه هو ما جعل قناة كراميش محبوبة لدى الصغار وموضع ثقة الكبار وسط هذا الوفرة من قنوات الأطفال المتنوعة، وتنبع أهمية قناة كراميش من قدرتها على تقديم محتوى مناسب وآمن لجميع الأعمار، الأمر الذي طمأن الآباء والأمهات على متابعة أطفالهم لبرامجها دون قلق أو تحفظ.

ضبط تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

إليك التفاصيل الكاملة عن ترددات البث الخاصة بها على القمرين الصناعيين الرئيسيين في المنطقة العربية: النايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش على نايل سات:

التردد: 11429

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة كراميش على عرب سات:

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي

خطوات سهلة لاستقبال قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك