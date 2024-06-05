ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم الترم الثاني برقم الجلوس

بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، بدأ آلاف الطلاب والطالبات في البحث عبر مؤشرات محرك البحث جوجل للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وتأتي هذه الرغبة الملحة لدى الطلاب للاستعلام عن نتائجهم بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال العام الدراسي، والذي تكلل بانتهاء الامتحانات النهائية في جميع المواد الدراسية على مستوى المدارس الإعدادية بمحافظة الفيوم، وفيما يلي نستعرض معكم الخطوات البسيطة التي يجب على الطلاب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم برقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم للفصل الدراسي الثاني

وفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنه جاري الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي وتسير عمليات الرصد والتدقيق في المرحلة النهائية، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، ومن المنتظر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في القريب العاجل وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من عمليات الرصد والتدقيق الدقيقة للدرجات، بما يضمن دقة النتائج وعدالة توزيعها على الطلاب.

رابط الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم قدمت طرقًا سهلة وبسيطة للطلاب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2024 ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال المنصة الرسمية للوزارة أو من خلال منصة “نتيجة نت”، والتي توفر نفس الخطوات للاستعلام عن النتيجة الخطوات للحصول على النتيجة من خلال منصة “نتيجة نت”:

الدخول على موقع منصة “نتيجة نت” من خلال الرابط المتاح.

تحديد أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدخال اسم الطالب رباعي وكذلك رقم الجلوس الخاص به.

الضغط على أيقونة “الاستعلام” أو “عرض النتيجة”.

خلال بضع ثوانٍ ستظهر نافذة تحتوي على درجات الطالب في جميع المواد الدراسية، إلى جانب التقدير العام له.