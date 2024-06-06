عموم المحافظات.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024، ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 تبذل وزارة التربية العراقية جهودا كبيرة لتوفير النتائج لطلاب جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن المقرر أيضا رفع النتائج على موقع نتائجنا.

نتائج الثالث المتوسط 2024

في هذا المقال سنقدم لكم الرابط الرسمي للحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا تابعوا معنا في السطور القادمة لمعرفة كافة التفاصيل، تعمل وزارة التربية العراقية على تسهيل عملية الحصول على النتائج من خلال توفيرها على منصتين إلكترونيتين معتمدتين يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة ويسر عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التوتر المصاحب لفترة انتظار النتائج.

لينك استعلام نتائج الثالث المتوسط العراق

ليتمكن جميع طلاب العراق من الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الاول يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من هنا. الوصول إلى صفحة نتائج الصف الثالث المتوسط بمجرد الدخول إلى الموقع ابحث عن القسم الخاص بنتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول واضغط عليه. اختيار المحافظة اختر المحافظة التي يتبع لها الطالب من القائمة المتاحة. تحميل نتائج المدرسة بعد اختيار المحافظة قم بتحميل الملف الذي يحتوي على نتائج جميع طلاب المدرسة. الحصول على نتيجة الطالب بعد تحميل النتائج يمكن العثور على نتيجة الطالب بسهولة باستخدام اسمه فقط.

باتباع هذه الخطوات البسيطة سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.