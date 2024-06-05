ميدو ضرب لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات الأكثر مشاهدة والمحببة للأطفال في الوطن العربي، حيث تحظى القناة بثقة الآباء والأمهات، حيث تقدم لأطفالهم برامج ترفيهية بالإضافة إلى تعليمهم العديد من مهارات الحياة، حيث تُقدم أغاني تسلط الضوء على المشكلات التي قد يواجهها الأطفال وتشرح طرق التعامل معها.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

يمكنك تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات، عن طريق التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل قناة وناسة على الريسيفر

وتختلف طريقة تنزيل القناة على الريسيفر وذلك من جهاز لآخر، ولكن يمكن اتباع الخطوات التالية فهي تصلح لمعظم الأجهزة:

فتح القائمة واختيار “الإعدادات”. الضغط على “البحث اليدوي”. إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالتردد. الضغط على “بحث”. الانتظار حتى انتهاء عملية البحث ثم الضغط على “حفظ”.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بالعديد من المزايا التي تجعلها المفضلة للأطفال وأولياء الأمور، ومن أهمها:

تقدم قناة وناسة محتوى متميز، ويساهم في تنمية مهارات الأطفال.

القناة مليئة بالشخصيات الكرتونية المحببة مثل شخصية “لولو”.

تبث برامجها وأغانيها على مدار اليوم بشكل مجاني ودون انقطاع.

برامج وأغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية للأطفال، من أبرزها: