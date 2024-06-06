استعلم عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 50 ألف عقد .. ” اعرف نتيجة طلبك”

من أبرز الموضوعات التي يتم البحث عنها في الشارع العراقي هو كيفية الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم منذ فترة بالإعلان عن مسابقة توظيف لتعيين ما يقرب من 50 ألف معلم في المدارس المختلفة في محافظات العراق، وبادر بالتقديم لهذه الوظائف عدد من خريجي كليات التربية والكوادر التعليمية في الدولة.

اسماء تعيينات عقود وزارة التربية

بعد الإعلان عن مسابقة لتعيين حوالي 50 ألف معلم في وظائف تعليمية مختلفة في الدولة، حرص عدد كبير من الشباب للتقديم في هذه المسابقة، وقد حددت الوزارة عدة شروط وضوابط يتم على أساسها اختيار المتقدم للتعيين في الوظيفة ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم يمتلك خبرة كبيرة في التدريس، وأن يكون خريج أحد كليات التربية أو الكليات التي تعادلها.

أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارت التي تقررها الجهات المختصة.

أن يمتلك المتقدم المهارات التربوية الكافية لالتحاق بالوظيفة.

أن يكون مواطن عراقي الجنسية ومقيم داخل حدود الدولة العراقية.

الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية

بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمسابقة التعيينات الخاصة بوزارة التربية والتعليم في العراق يمكن لكافة المتقدمين الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: