ظهرت هنا بالدرجات “نتيجة اعدادية الغربية” برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 ترم ثاني

في أجواء من الترقب والانتظار ينتظر آلاف طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وبعد جهود متواصلة من قبل مديرية التربية والتعليم في المحافظة من المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، وتأتي هذه النتائج بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وإعداد قوائم بأسماء الطلبة المتفوقين وسيتم عرض النتيجة النهائية على محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي للاعتماد الرسمي في هذا التقرير، سنقدم لكم الخطوات البسيطة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية للفصل الدراسي الثاني

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي قد اكتملت، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لإنهاء كافة الإجراءات المتبقية داخل كنترولات الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأوضح أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة عرض كشوف النتيجة على محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي لاعتمادها رسميًا وبمجرد الحصول على الاعتماد، وستتم إتاحة النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بالمحافظة هذا ويترقب آلاف الطلاب والطالبات في محافظة الغربية الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بفارغ الصبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة الغربية، أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن درجاتهم من خلال زيارة موقع البوابة الإلكترونية بالمحافظة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، يجب على الطالب القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية “نتيجة نت“.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر “الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية”.

وبمجرد اتباع هذه الخطوات البسيطة، سيتمكن الطالب من الاطلاع على نتيجته وعلى التفاصيل المتعلقة بأدائه في الامتحانات.