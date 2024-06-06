برابط مباشر.. أسماء المشمولين بالرعايه الإجتماعية الوجبه السابعة

يمكنك الآن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبه السابعة، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية أحد البرامج التي تقدم دعماً ومساعدة للأفراد المحتاجين في العراق، يتطلب البرنامج مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على هذا الدعم، في هذا المقال، سنوضح كيفية الإستعلام عن أسماء المستفيدين الذين تم قبولهم في الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية الإجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024، يجب توفر بعض الشروط الهامة على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم مقيماً دائماً في إحدى محافظات العراق.

يجب أن لا يكون للمتقدم عمل ثابت أو وظيفة دائمة.

يجب أن يكون المتقدم من أصل عراقي ويحمل الجنسية العراقية.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم أملاك أو عقارات مسجلة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.

يجب أن يقدم المتقدم سبباً واضحاً للحصول على الدعم.

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عاماً للرجال وأقل من 55 عاماً للنساء.

أسماء المشمولين بالرعايه الإجتماعية الوجبه السابعة

يمكنك بسهولة الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعايه الإجتماعية الوجبه السابعة عبر منصة مظلتي الإلكترونية التابعة للحكومة العراقية باتباع الخطوات التالية: