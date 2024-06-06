اســـمك هسّـــه spa.gov.iq .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية “حملها pdf”

يحاول معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على هذا الدعم، وقد تقدم عدد كبير لهذه الوجبة مما جعل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقوم بتوزيع الطلبات على أكثر من جهة في الدولة لفحصها والاستعلام عنها، وحتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة في الوجبة الأخيرة لهذا الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يعد من أبرز الموضوعات التي ينتظرها عدد من المواطنين المتقدمين للحصول على هذا الدعم بفارغ الصبر وجاءت آخر أخبار هذا الأمر على النحو التالي:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأنها قد انتهت بالفعل من أعداد قوائم المستفيدين من دعم الوجبة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

كما ذكرت أنه قد تقدم لهذا الدعم ما يقرب من 300 الف مواطن عراقي.

وأوضحت أن الوزارة قامت بفحص جميع الطلبات المقدمة والتأكد من صحتها حتى انتهت إلى أسماء المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعها البرنامج.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستقوم بالاعلان عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية عن طريق رابط منصة مظلتي الإلكترونية تسهيلا وتيسيرا على المواطنين العراقيين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حتى تتمكن من الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية يجب أن تتوفر عدة شروط في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتتمثل أهم تلك الشروط في التالي: