المالية تعلن.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين- شوف حسابك

بمناسبة إغلاق السنة المالية 2023/2024 وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك قررت وزارة المالية بتوجيهات رئاسية بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، فاعتباراً من يوم الأخد المقبل الموافق 9 يونيو 2024 سيتم صرف جميع المستحقات المالية لكافة العاملين بقطاعات الدولة، والذي من المفترض أن يتم الصرف حتي يوم 13 يونيو مع الأخذ في الاعتبار العطلات الرسمية والإجازات، ووفقاً لتلك المواعيد التي تم الإعلان عنها سيتم إتاحة كافة المستحقات بماكينات الصرافة الآلية.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي سيوافق 16 يونيو 2024، وقبل غلق السنة المالية اعتمدت الحكومة قرار تبكير موعد الصرف، ويأتي ذلك من باب تخفيف أعباء المواطنين وتيسير الأمور المالية عنهم في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، ومن ناحية أخرى حددت الوزارة موعد صرف معاشات هذا الشهر مع الزيادة الجديدة والتي تبلغ 15%، وذلك انطلاقاً مع بداية كل شهر ميلادي.

جدول صرف مرتبات الموظفين لشهر يونيو 2024

بعد العلاوة الإضافية التي تم إقرارها وتنفيذها في شهر مارس الماضي، والتي جاءت بتوجيهات من الرئاسة برفع العبء عن كاهل المواطنين، ووفقاً لذلك جاءت رواتب العاملين بقطاعات الدولة على النحو التالي: