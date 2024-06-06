بعد تسريبات ون بيس 1116 one piece ولعت الاحداث مع أودا 🔥 هل من جديد بصدد موعد ون بيس 1117

يترقب عشاق المانجا تسريبات ون بيس 1116 one piece تلك التي قد أعلن عنها وحرق بعض أحداثها من خلال منصات التواصل المختلفة، ولقد أشارت حسابات متعددة عن تواجد مفاجآت جديدة مع ردود أفعال على تلك الحرب التي قد قام بالكشف عنها فيجابانك، وذلك جعل الجميع يقومون بالبحث عن التسريبات المتعلقة بهذه الحلقة الجديدة.

تسريبات ون بيس 1116 one piece

بدأ الفصل رقم 1116 من المانجا ون بيس ولا تزال هناك ردود أفعال لأن الحرب التي قد حدث وتحدث عنها فيجابانك، ولقد تساءل الأشخاص عن استمرار الحرب أم لا، وإليكم بعض التسريبات المتعلقة بالحلقة رقم 1116 وهي كالآتي:

عرض الكثيرون ردود أفعال تخص المواطنين بشأن رسالة فيجابانك، تلك التي سخر منها البعض بسبب استمرار الحرب حوالي 800 عام، ولكن المشاركين لم يكونوا على قيد الحياة.

أعلن بأن الأميرة فيفي أصبحت مفقودة وسيتم البحث عنها.

مع سرقة جزء من الماذر ويري أن الموضوع كله استخدام وقود في إحدى الأسلحة العتيقة سيقدم فيها فيجابانك اعتذار مع استخدام السلاح بسببه.

نجد أيضًا بأن يورك قد أظهر مفاجأة وستوسي ستكون على علم بالسرقة، إضافة إلى أنها تمكنت من معرفة المكان الذي يتواجد فيه الدكتور فيجابانك، وسيقوم بإكمال الحديث بأن هناك المزيد من الأسرار التي تتعلق بالقرن الفارغ وسيقول بأنه يوجد من قام باكتشافها بشكل أولى، ويرجع هذا الفعل لملك القراصنة وطاقمه.

ومع نهاية الفصل يظهر رايلي بحانة شاكي وسيكون في حالة سكر قائلًا أنا عجوز وليس على كبار السن إفساد متعة الأجيال القادمة.

سيكون هناك مواجهة محتملة ما بين شانكس ولوفي.

ظهور دراجون وكوبرا بمكان مجهول لمناقشة خطة يتم فيها مواجهة الحكومة العالمية

ظهور ببجي بآخر الصفحة مع الابتسامة الغامضة.

موعد نزول الفصل 1116 من مانجا ون بيس

من المفترض أن يصدر الفصل 1116 من المانجا الياباني ون بيس بشكل رسمي 2 يونيو 2024، والجميع كانوا متحمسين لها، وكانت هناك نسخة أولية من الحلقة يومًا واحدًا الجمعة 31 مايو 2024، لأن مانجا ون بيس ستكون متوقفة خلال هذا الأسبوع، وبالتالي سيتوقف عرض ون بيس لهذا الوقت المؤقت فقط ولا يوجد اخبار بصدد الجز 1117.