9 أفضل ألعاب تشبه جاتا ومجانية ويمكن تنزلها علي هاتفك.. عالم مفتوح وألعاب اسطورية

تعد لعبة جاتا من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة في العالم لذلك حاول عدد من مخترعي ألعاب الفيديو تقليدها لذلك ظهرت علينا ما يقرب من 9 أفضل ألعاب تشبه جاتا، وتحكي اللعبة في الكثير من الأمور، وهو ما تناوله معكم من خلال حديثنا التالي في هذه السطور، ولكن يجب العلم أنه على الرغم من محاكاة هذه الألعاب لعبة جاتا بشكل كبير إلا أن لعبة جاتا ما زالت تتفوق عليهم.

9 أفضل ألعاب تشبه جاتا

هناك الكثير من ألعاب الفيديو التي حاولت تقليد لعبة جاتا ولكن هناك 9 أفضل ألعاب تشبه جاتا من بين كل هذه الألعاب،وتتمثل هذه الألعاب في التالي:

لعبة sleeping Dogs

تعتبر لعبة sleeping Dogs من أكثر الألعاب التي تشبه لعبة جاتا.

تقدم اللعبة مدينة هونج كونج كبديل لمدينة سان أندرياس في لعبة جاتا، حيث تختلف المدينة اختلاف تام في مبانيها وطرازها.

لعبة Watch Dogs

يتم تقديم لعبة watch Dogs من قبل شركة يوبي سفت، وهي أيضا من سلسلة جاتا، ولكنها تتمتع بطابع إجرامي أكثر.

تهتم اللعبة بالتهكير واختراق اي شيء في اللعبة لذلك لا توجد بها معارك بالاسلحة.

لعبة LA Noira

من الألعاب المميزة التي تحاكي لعبة جاتا هي لعبة LA Noira حيث تتميز اللعبة بطالع التحقيق والبحث.

تناسب اللعبة محبي عالم الكشف والتحقيقات من عشاق افلام هوليود.

لعبة Saints Row