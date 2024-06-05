9 أفضل ألعاب تشبه جاتا ومجانية ويمكن تنزلها علي هاتفك.. عالم مفتوح وألعاب اسطورية

تعد لعبة جاتا من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة في العالم لذلك حاول عدد من مخترعي ألعاب الفيديو تقليدها لذلك ظهرت علينا ما يقرب من 9 أفضل ألعاب تشبه جاتا، وتحكي اللعبة في الكثير من الأمور، وهو ما تناوله معكم من خلال حديثنا التالي في هذه السطور، ولكن يجب العلم أنه على الرغم من محاكاة هذه الألعاب لعبة جاتا بشكل كبير إلا أن لعبة جاتا ما زالت تتفوق عليهم.
9 أفضل ألعاب تشبه جاتا
هناك الكثير من ألعاب الفيديو التي حاولت تقليد لعبة جاتا ولكن هناك 9 أفضل ألعاب تشبه جاتا من بين كل هذه الألعاب،وتتمثل هذه الألعاب في التالي:
لعبة sleeping Dogs
- تعتبر لعبة sleeping Dogs من أكثر الألعاب التي تشبه لعبة جاتا.
- تقدم اللعبة مدينة هونج كونج كبديل لمدينة سان أندرياس في لعبة جاتا، حيث تختلف المدينة اختلاف تام في مبانيها وطرازها.
لعبة Watch Dogs
- يتم تقديم لعبة watch Dogs من قبل شركة يوبي سفت، وهي أيضا من سلسلة جاتا، ولكنها تتمتع بطابع إجرامي أكثر.
- تهتم اللعبة بالتهكير واختراق اي شيء في اللعبة لذلك لا توجد بها معارك بالاسلحة.
لعبة LA Noira
- من الألعاب المميزة التي تحاكي لعبة جاتا هي لعبة LA Noira حيث تتميز اللعبة بطالع التحقيق والبحث.
- تناسب اللعبة محبي عالم الكشف والتحقيقات من عشاق افلام هوليود.
لعبة Saints Row
- تتميز سلسلة لعبة Saints Row بالطبع الكوميدي وخاصة في جزئها الثالث والرابع.
- حيث فضل ممتلكي اللعبة الإبتعاد عن منافسة جاتا وبذلك أضافوا الكوميديا إلى نسخة اللعبة بداية من الجزء الثاني ووصلت إلى ذروتها في الجزء الثالث والرابع.
- اللعبة بها الكثير من الأسلحة النارية وهي أيضا تحتوي على أسئلة غريبة مثل سلاح رامي الموسيقى.