“1000 ولا 2000🔥هام وعاجل” زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 .. استعلم عن قيمة الزيادة mf.gov.dz/index.php وفق الراتب

حديث المتقاعدين وذويهم الآن في الجزائر هو الخبر المتداول بينهم حول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، بالإضافة إلى معرفة موعد تطبيق هذه الزيادة، علما أنه قد تم الاعلان عنها وعن موعد صرفها، فجاء موعد الصرف للراتب بالزيادة الجديدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي شغل بال المواطنين وجعلهم مهتمين بكثرة بكافة تفاصيل هذا الخبر، حيث يختلف كل متقاعد عن آخر في الراتب وفي الزيادة، لذلك فإننا سوف نعرض جدول الزيادة في رواتب المتقاعدين مع الكشف عن قيمة كل رتبة بشكل مفصل فيما يلي.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

كشفت وزارة المالية في دولة الجزائر عن جدول رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في رواتبهم والتي سوف تصرف لهم قبل عيد الأضحى المبارك، ولهذا نعرض لكم قيمة كل رتبة مع الزيادة الجديدة لها فيما يلي:

كشفت وزارة المالية عن قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين الذي لا يتجاوز عن 20 ألف دينار جزائري، أن الزيادة الجديدة الخاصة بهم تقدر ب 1000 دينار جزائري.

أوضحت وزارة المالية أن قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين الذي يتجاوز الـ 20 ألف دينار، تقدر الزيادة الجديدة لهم بمقدار 800 دينار جزائري.

كشفت وزارة المالية الجزائرية عن قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 50 ألف دينار جزائري و 80 ألف دينار جزائري، أن الزيادة الجديدة في رواتبهم ستكون بحوالي 3 بالمئة من إجمالي الراتب.

المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن 80 ألف، تم تحديد الزيادة الجديدة الخاصة برواتبهم بنسبة تصل إلى 2 بالمئة من إجمالي الراتب.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

أتاحت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية خدمات إلكترونية يمكن من خلالها أن يستعلم المتقاعد على القيمة المالية الخاصة براتب التقاعد الخاص به، لذلك فإنه يمكن ذلك عبر استخدام الخطوات المدونة في السطور التالية: