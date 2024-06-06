نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس اليوم الترم 2، التي قد تزايدت عمليات البحث عنها مؤخرًا خاصًا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 مايو 2024، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم من قب بَدْء مرحلة التصحيح ومراجعة أوراق الاختبار، وخلال الساعات القليلة السابقة قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قد انتهت فعلًا من تصحيح كافة الأوراق الامتحانية وخلال سوف يتم اعتماد النتيجة وظهورها علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم 2

لقد أعلن مدير التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم تصحيح عدة أوراق اختبار عشوائية من كافة المواد التعليمية وقد جاءت نسب نجاحها مبشرة جدًا وباعثة للأمل فقد جاءت تلك النسب بدرجات أفضل بكثير مقارنة بالأعوام السابقة وقد أُعلنت عن ذلك النسب كالآتي:

بلغت نسبة النجاح باللغة الإنجليزية 91%.

تم الإعلان عن نسب نحاج مرتفعة باللغة العربية حيث وصلت إلي 90,4 %.

ارتفعت نسبة النجاح بمادة الدراسات الاجتماعية حيث تعدت النسبة 93%.

نسبة النجاح بمادة الرياضيات قد بلغت 97%.

بلغت نسبة النجاح في مادة العلوم 97%.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2024



تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ظهور النتيجة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وذلك بإتباع الخطوات التالية:

عليك أولًا الدخول إلي المنصة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

أو الدخول على موقع نتيجة نت .

. بعد أن تتم الدخول إلي الصفحة الرئيسية للمنصة الرسمية عليك اختيار كلمة نتائج الشهادات من القائمة الرئيسية أمامك.

من القائمة الرئيسية أمامك. سوف يُطلب منك كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاصة به قم بكتابتهم بالأيقونات الفارغة أمامك.

بعد التأكد من صحة البيانات انقر فوق كلمة استعلام.

ومن ثم سوف يظهر لك نتائج كافة المواد التعليمية التي أُختبر بها الطالب.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس اليوم الترم 2 في 3 خطوات.