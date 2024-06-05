هتشوف في المقال طريقة تسلي بيها أطفالك ولادك هيسيبو كل حاجه علشانها، تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات وتابع مغامرات القط والفار 2024، مع بداية فصل الإجازة الصيفية، يفتش الكثير من أولياء الأمور عن قنوات تلفزيونية تعرض محتوى آمن ومسلي لأطفالهم، ومن بين هذه القنوات، تبرز قنوات مثل توم وجيري، من خلال هذا المقال، يقدم موقعنا “البديل” خدمة معرفة تردد هذه القناة على النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات ضبط القناة وجميع التفاصيل المتعلقة بها، تابع القراءة لمعرفة المزيد.

تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024

نطل عليكم الآن بكل ما يخص تسلية أطفالك ولادك هيسيبو كل حاجه علشانها، تردد قناة توم وجيري الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات وتابع مغامرات القط والفار 2024، حيث يمكنك الآن متابعة قناة توم وجيري لمشاهدة أفضل رامج الكرتون المسلية عند تثبيت الترددات التالية:

تردد قناة توم وجيري 2024 عبر النايل سات:

التردد: 11354.

القمر الصناعى: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودى.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري 2024 عبر عرب سات:

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: hd.

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري عبر قمر النايل سات والعرب سات

نطل عليكم الآن بكا يخص قناة توم وجيري فبعد أن تطرقنا معا إلى تردد قناة توم وجيري عبر قمر النايل سات والعرب سات، بقي لك للحصول على القناة معرفة طريقة ضبط الترددات السابقة وذلك من خلال الخطوات التالية: