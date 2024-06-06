حملها الآن بجودة عالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 ابو ظبي لمتابعة الافلام الوثائقية

يتم البحث بكثرة على منصات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، فهي قناة فضائية تبث مسلسلات وأفلام وبرامج وثائقية، بالإضافة إلى عرض مسلسل يطلق عليه سمكة التونة العنيدة والتي تمتلك مشاهدات ضخمة، كما تهتم القناة بعرض الحضارات وتاريخ الوطن وما إلى ذلك، ولذا فنحن الان سوف نعرض تقرير مكتمل التفاصيل الخاصة بهذه القناة وخاصةً تردد القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الفضائية الوثائقية التي تعرض العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام ذات الشهرة الواسعة، تمتاز القناة بعرض برنامج عالم البرية، وعالم البحار والمحيطات، سمكة التونة العنيدة، هياكل عملاقة، وبالنسبة إلى عرض الأفلام فإنها تمتاز بعرض أفلام حضارية، فهي تهتم بالحضارات وتاريخها وتحليلها، وقد اهتم بهذه القناة الكثير والكثير من المشاهدين والذين يرغبون في معرفة تردد القناة خاصة على القمر الصناعي النايل سات، لذا نعرضه لكم فيما يلي:

أولا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 12467.

ثانيا معدل استقطاب تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.

ثالثًا معدل ترميز تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

رابعاً معدل تصحيح الخطأ ل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: ⅔.

وقد كشفت القناة على عرضها تردد جديد لها على القمر الصناعي النايل سات، ونذكر بيانات التردد فيما يلي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات: 11411.

معدل استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك: افقي.

معدل ترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وبالنسبة إلى تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات فيكون على النحو الآتي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

استقطاب تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.

ترميز تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500

تصحيح الخطأ يكون: ¾.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

القناة تعرض محتوى ثقافي من البرامج والمسلسلات والأفلام والعديد من البرامج مثل برنامج الحياة البرية وبرنامج وقائع وأحداث وهو خاص بتحليل أحداث تاريخية ، وبرنامج أساليب البقاء وأسرار الحرب وببرنامج سوبر كارز الذي يعرض أفخم وأسرع السيارات و برنامج هياكل عملاقة، و برنامج العيش الحر، ويعود تاريخ تأسيس القناة إلى يوم ال12 من شهر يناير لعام 2001، في الولايات المتحدة الأمريكية.