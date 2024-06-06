استعلم من هُنا.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول وموعد اعلان النتائج

يقوم العديد من الطلاب وأولياء الأمور في دولة العراق بالبحث والاستفسار لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، فقد تم الانتهاء من أداء امتحانات هذه المرحلة، وستقوم الوزارة بالإعلان عن بدء أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لجميع أوراق الامتحانات في عدة محافظات عراقية، يُمكن استخراج كشوفات نتائج هذه المرحلة، ويعيش الجميع في حالة من القلق والتوتر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

اليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا”.

من الصفحة الرئيسية، النقر على خيار “نتائج الثالث المتوسط”.

ستظهر قائمة بالمحافظات مع إشعار يوضح ما إذا كانت النتائج قد أُعلنت أم لا بجوار كل محافظة.

النقر على خيار “مشاهدة” بجوار اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

سيتم توجيه المستخدم إلى صفحة نتائج المحافظة، حيث يمكن تنزيل كشف النتائج بالنقر على خيار التنزيل.

بعد اكتمال تحميل الكشف، يجب فتحه للاستعلام عن النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024

تعلن وزارة التربية العراقية عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول خلال الأسبوع المقبل من شهر يونيو 2024، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح التي بدأت فور انتهاء الامتحانات، يتم التصحيح وتدوين النتائج بشكل مستقل في كل محافظة لضمان دقة العملية، حيث يقوم المعلم المسؤول عن كل مقرر بتقييم الأوراق لضمان توزيع الدرجات بشكل عادل وفقًا لأداء كل طالب، وسيتم إعلان نتائج كل محافظة على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو على موقع نتائجنا بمجرد اكتمال عملية التصحيح.