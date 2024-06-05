هام! شروط التقديم لمدارس التمريض والمتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية!

من البدائل الدراسية الهامة لطلاب الإعدادية هي دراسة تمريض أو التقديم في مدارس المتفوقين وجدير بالذكر أن الدراسة فيها لها طبيعة خاصة لأن دراسة المناهج تقوم بشكل أساسي على المشكلات الموجودة في مصر، أيضًا لا تعمد مدارس المتفوقين على وجود كتب بل يعتمد الطالب فيها على البحث في أكثر من مصدر تعليمي له علاقة بالموضوع الذي يدرس فيه.

مدارس التمريض والمتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية

يلجأ الطلاب في الكثير من الأحيان إلى الالتحاق بمدارس المتفوقين أو دراسة التمريض وذلك بديلًا عن التقديم في الثانوية العامة بعد انتهاء الدراسة في المرحلة الإعدادية:

يدرس الطالب في مدارس المتفوقين مواد متكاملة من خلال التطبيق العملي والبحثي على المشروعات.

أيضًا يدخل الطالب المعامل والتي من خلالها يتأكد الدارس من صحة النتائج التي حصل عليها.

كما تعتبر مدارس المتفوقين من أهم المسارات التعليمية والدراسية لأنها ترتكز على بناء جيل من الخريجين يعزز سوق العمل ولديه القدرة على التطور من خلال الاعتماد على مهارات البحث.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي ينبغي التحقق منها ومن ثم يتقدم بطلب الالتحاق بها ومن هذه الشروط نذكر الآتي: