هام! شروط التقديم لمدارس التمريض والمتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية!

من البدائل الدراسية الهامة لطلاب الإعدادية هي دراسة تمريض أو التقديم في مدارس المتفوقين وجدير بالذكر أن الدراسة فيها لها طبيعة خاصة لأن دراسة المناهج تقوم بشكل أساسي على المشكلات الموجودة في مصر، أيضًا لا تعمد مدارس المتفوقين على وجود كتب بل يعتمد الطالب فيها على البحث في أكثر من مصدر تعليمي له علاقة بالموضوع الذي يدرس فيه.
مدارس التمريض والمتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية
يلجأ الطلاب في الكثير من الأحيان إلى الالتحاق بمدارس المتفوقين أو دراسة التمريض وذلك بديلًا عن التقديم في الثانوية العامة بعد انتهاء الدراسة في المرحلة الإعدادية:
- يدرس الطالب في مدارس المتفوقين مواد متكاملة من خلال التطبيق العملي والبحثي على المشروعات.
- أيضًا يدخل الطالب المعامل والتي من خلالها يتأكد الدارس من صحة النتائج التي حصل عليها.
- كما تعتبر مدارس المتفوقين من أهم المسارات التعليمية والدراسية لأنها ترتكز على بناء جيل من الخريجين يعزز سوق العمل ولديه القدرة على التطور من خلال الاعتماد على مهارات البحث.
شروط الالتحاق بمدارس التمريض
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي ينبغي التحقق منها ومن ثم يتقدم بطلب الالتحاق بها ومن هذه الشروط نذكر الآتي:
- أن يكون الطالب حاصل على الإعدادية في نفس عام التقديم.
- ايضًا أن تكون اللغة الإنجليزية الأولى أو الثانية.
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- كذلك من الضروري أن يكون من نفس المحافظة التي حصل منها على الإعدادية.
- اجتياز اختبارات التمريض بنسبة 70% على الأقل.
- أيضًا اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية ومستوى التعامل مع الحاسب الآلي.
- أيضًا ينبغي اجتياز كشف الهيئة والذي يتضمن تناسق الطول مع الوزن والمظهر العام وأيضًا مهارات التواصل.
- بالإضافة إلى ضرورة اجتياز اختبار المخدرات.
- وجدير بالذكر أن الطالب لا يعتبر مقبولًا في المدارس إلا بعد الانتهاء من التنسيق وإعلان النتائج، حينها يتمكن من تقديم المستندات الأصلية في الموعد الذي تحدده مديرية الصحة.