«من هنا» موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحى المبارك وأهم الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 بعد الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي بلغت نحو 15%، ولقد خصصت الوزارة أيام معينة يتم خلالها صرف المستحقات المالية بالكامل للفئات المستحقة، ومن المقرر صرف المعاشات بدءاً من أول أيام الشهر والذي وافق يوم السبت 1 يونيو 2024، كما أن مدة الصرف سوف تستمر حتى نهاية الشهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

حرصاً على سلامة أرواح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منعاً للتكدسات أمام المؤسسات الحكومية، خصصت الجهات المعنية موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 والذي ينطلق مع بداية الشهر، حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم المادي أكثر من 11 مليون مواطن تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات أن جميع المستحقات المالية تم إتاحتها بماكينات الصرافة والبريد المصري ومنافذ فوري من يوم 1 يونيو 2024، كما وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش المستحقة عبر هذا الرابط.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة 2024

حرصت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على وصول الدعم إلى مستحقيه، من أجل هذا قامت بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات اللازمة، وفقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: