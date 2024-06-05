احجز من هنا nid-moi.gov.iq.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط اللازمة

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية الحصول على البطاقة، تفاوتت ردود الأفعال بين المواطنين حيث رحب البعض بتلك الخدمة الجديدة التي تسهل الإجراءات الإدارية، بينما عبر آخرون عن قلقهم من مدى كفاءة النظام ومدى استمراريته، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات للمواطنين، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليص الزحام وتوفير الوقت والجهد لكثير من المواطنين.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

يمكن حجز البطاقة الوطنية الموحدة للجميع، واستخراجها مجاناً للأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ولكي تقوم الحصول على البطاقة الموحدة، يجب الانتقال إلى إلى موقع مديرية الشؤون الخاصة بالبطاقة الموحدة للتسجيل في الموعد المحدد من قبل وزارة الداخلية، واتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الانتقال إلى الرابط المخصص للبطاقة الموحدة. يتوجب بعد ذلك تسجيل المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل ولقب العائلة ونحوه. يلزم إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح. يجب على الشخص أن يتوافر لديه جميع الشروط والأحكام اللازمة للحصول على البطاقة. عند الانتهاء من عملية التسجيل، يتوجب عليك تحديد موعد لاستلام بطاقة الهوية الوطنية الموحدة.

نموذج استمارة البطاقة الوطنية الموحدة

قامت الحكومة العراقية مؤخراً بتبديل بطاقات الهوية القديمة ببطاقة الهوية الوطنية الموحدة، وصدر قراراً يلزم استخدام بطاقة الهوية الوطنية الجديدة في جميع الجهات الحكومية، لذا يتوجب على المواطنين حجز استمارة الهوية الوطنية واستخراجها سريعاً، حيث يمكن حجزها إلكترونياً بدون أي تكلفة، بتنسيق PDF عن طريق زيارة موقع شؤون الهوية الوطنية من هنا.

ما هي شروط البطاقة الوحدة؟

أعلنت الحكومة العراقية عن مجموعة من المتطلبات الضرورية للتسجيل في نظام حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، حيث تتضمن الشروط الآتية: