في دقيقة.. الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عبر منصة اور وطريقة السداد اونلاين

تم الإعلان عن آلية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 حيث تمثل خدمة حيوية يحتاجها الكثير من المواطنين في العراق، ويمكن القيام بهذه الخدمة بشكل إلكتروني باستخدام الرقم الألماني، وذلك عبر مجموعة من الخطوات المبسطة التي توفر الاطلاع السريع على المخالفات، وكما يمكن سداد قيمة المخالفات بشكل إلكتروني بعد الاطلاع عليها، إلى جانب التأكد من توافر جميع الشروط والضوابط التي نوهت عنها إدارة المرور، وينبغي على المواطن سداد المخالفات المرورية حتى لايتعرض لعقوبات.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

يستطيع المواطنين بالعراق الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص منصة اور للخدمات الالكترونية.

انتقل إلى تبويب “غرامات المرور”.

أدخل رقم السيارة الخاصة بك وانقر على زر “بحث”.

ستظهر لك نافذة تحتوي على جميع المخالفات المرورية المتعلقة بهذه السيارة.

ومن خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك الاطلاع على غرامات المرور العامة بكل سهولة.

طريقة سداد غرامات المرور العامة في العراق 2024

يمكنك سداد غرامات المرور العامة بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة أرو.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على زر “استعلام” لمعرفة قيمة الغرامة التي ستدفعها.

أدخل رقم لوحة السيارة وجميع المعلومات اللازمة في الحقول المناسبة.

اضغط على زر “تأكيد” لحفظ المعلومات التي أدخلتها.

ستظهر لك صفحة تحتوي على خيارات لسداد الغرامة.

اضغط على كلمة “دفع” لاستكمال العملية.

وتأكد من إدخال جميع المعلومات بدقة والتحقق من صحة البيانات قبل الضغط على زر الدفع، وبذلك يتسنى للمواطنين دفع الغرامات المرورية بكل سهولة، وقد وفرت الوزارة هذه العملية تجنب لحدوث الازدحام لذلك أتاحتها بشكل إلكتروني.