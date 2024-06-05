“وزارة المالية”.. توزيع الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين قبل قدوم عيد الأضحى

كشفت وزارة المالية الجزائرية، عن الزيادات الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء الجزائري، وبالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية في الدولة، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع الحياة المعيشية التي يُعاني منها الكثير من الأشخاص في ولايات الجزائر وكافة الدول العربية، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالزيادة، وكذلك طريقة الاستعلام عن الراتب.

جدول رواتب المتقاعدين بالزيادة في الجزائر

وحددت وزارة المالية في دولة الجزائر، جدول رواتب المتقاعدين الجديد لكي يتعرف عليه جميع المواطنين في الدولة، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

في حالة إذا قل الراتب عن 20 ألف فتصبح الزيادة حين إذن 1000 دينار.

في حين أن الراتب إذا ارتفع عن 20 ألف دينار تكون الزيادة حينها 800 دينار جزائري.

هذا وأن الراتب إذا تراوح من 50 إلى 80 ألف دينار جزائري تكون الزيادة بنسبة 3%.

على أن تصل الزيادة لـ 2% في حالة إذا زاد الراتب عن 80 ألف دينار جزائري.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

وتتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين الجديدة في دولة الجزائر، كالأتي:-