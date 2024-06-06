كيفية كتابة طلب إعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر وشروط الإعفاء ٢٠٢٤، التي يتساءل عنها الكثير من الشباب الجزائري وقد قدمت وزارة الشؤون الخارجية عدة تصاريح تحدد بها شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية بالإضافة إلى الفئات المصرح لها بالأعفاء من الخدمة الوطنية وهم ثلاث فئات وهي الإعفاء لسند عائلي أو الإعفاء لسبب طبي بالإضافة إلى الإعفاء ضمن التدابير الرئاسية وكل تلك الفئات تحتاج لطب الأعفاء تقديم طلب خطي ضمن أوراقها وبهذه المقالة سوف نتعرف على كيفية كتابته من خلال السطور القليلة التالية.

كيفية كتابة طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر

الطلب الخطي يكتب بطريقة سهلة وبسيطة عليك فقط اتباع الخطوات التالية لكتابته:

بوسط الصفحة تقوم بكتابة “طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية“.

وببداية سطر جديد تكتب “أنا الموقع أسفله السيد/…” وتقوم بكتابة اسمك.

وبالسطر التالي تكتب “الحامل للبطاقة الوطنية رَقَم/..” وتكتب رَقَم بطاقتك الوطنية.

وبالسطر الذي يليه تكتب “والمسجل في الإحصاء للخدمة العسكرية تحت رَقَم/..” وتكتب الرَّقَم.

بعد ذلك تكتب بسطر جديد “تقدمت لدي هذه السلطة بطلب الاستفادة من الإعفاء المؤقت (أو الإعفاء النهائي وتقوم بكتابة رقم الإعفاء) من الخدمة العسكرية للسبب التالي” تكتب السبب.

وبالسطر الذي يليه تكتب “وقد أرفقت طلبي بالوثائق التالية” تكتب الوثائق الموجودة لديك التي تدعم طلبك للإعفاء.

وبأخر الورقة يسارًا اكتب تاريخ الطلب وبأسفل منه اكتب توقيع صاحب طلب الإعفاء واكتب توقيعك.

شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024

لطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية تطلب الدولة توافر عدة شروط وهي:

تقديم تقرير طبي يفيد توضيح الحالة الصحية لصاحب الطلب وحالته المرضية أو ضعف لياقته البدنية التي تعيقه عن أداء الخدمة الوطنية.

يجب أن يتقدم بوثيقة تفيد حالته الاجتماعية أو شهادة الزواج الخاصة به لإثبات مسؤولية العائلية.

يشترط علي المتقدم إحضار وثائق توضح الظروف الخاصة التي يعيشها المتقدم ليوضح بها أسبابة لطلب الإعفاء.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية كتابة طلب إعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر وشروط الإعفاء ٢٠٢٤.