متى ستصدر الكشوف؟؟ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq في كل محافظات العراق

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك من أجل الحصول على الدعم الاجتماعي الذي توفره الحكومة العراقية للفئات الأكثر احتياجا، ويتم القبول بناء على عدد من الشروط والضوابط، وفي هذا الصدد سوف نوضح شروط استحقاق المواطنين لبرنامج الرعاية الاجتماعية إلى جانب ذلك سنذكر كيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هناك عدد شروط ينبغي على المتقدمين استيفاؤها ليكونوا ضمن الرعاية الاجتماعية، وهي:

أن يكون العمر المناسب للتقديم ما بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.

ألا يتجاوز أيضا الدخل الشهري الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب تقديم أيضا الهوية الوطنية العراقية كوثيقة تثبت الهوية.

إرفاق مستندات تثبت عدد أفراد الأسرة، ولا ينبغي أن يقل عن أربعة أشخاص للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

عدم امتلاك أيضا ممتلكات ذات أصول مالية كبيرة.

أن يحمل المواطن الجنسية العراقية، ويفضل إقامته بالعراق.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تتمثل خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فيما يلي: