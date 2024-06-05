متى ستصدر الكشوف؟؟ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq في كل محافظات العراق

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك من أجل الحصول على الدعم الاجتماعي الذي توفره الحكومة العراقية للفئات الأكثر احتياجا، ويتم القبول بناء على عدد من الشروط والضوابط، وفي هذا الصدد سوف نوضح شروط استحقاق المواطنين لبرنامج الرعاية الاجتماعية إلى جانب ذلك سنذكر كيفية الاستعلام عنها.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
هناك عدد شروط ينبغي على المتقدمين استيفاؤها ليكونوا ضمن الرعاية الاجتماعية، وهي:
- أن يكون العمر المناسب للتقديم ما بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.
- ألا يتجاوز أيضا الدخل الشهري الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.
- يجب تقديم أيضا الهوية الوطنية العراقية كوثيقة تثبت الهوية.
- إرفاق مستندات تثبت عدد أفراد الأسرة، ولا ينبغي أن يقل عن أربعة أشخاص للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.
- عدم امتلاك أيضا ممتلكات ذات أصول مالية كبيرة.
- أن يحمل المواطن الجنسية العراقية، ويفضل إقامته بالعراق.
كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
تتمثل خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فيما يلي:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- الدخول إلى الرعاية الاجتماعية.
- انقر على الرابط الذي يقودك إلى قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- قد يطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من حالتك مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم التسجيل.
- وبعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط أيضا على زر البحث أو الاستعلام، وسوف تظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة إذا كنت من ضمنهم.
- وإذا لم تجد نفسك من ضمن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، فهذا يعبر أنك لم تستوفي الشروط المعلن عنها.