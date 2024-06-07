هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة العراق .. “أخبار سارة” للمحالين للتقاعد

يعد موضوع صرف مكافأة نهاية الخدمة العراق من أكثر الموضوعات الشائكة التي يبحث عن معرفتها عدد من المواطنين، حيث يجب العلم أن حساب مكافأة نهاية الخدمة يختلف من دول إلى أخرى كل حسب قوانين العمل لدى الدولة، ومن خلال هذا التقرير نوضح لكم كيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابها لكافة أشكال التقاعد في العراق.

صرف مكافأة نهاية الخدمة العراق

يمكن لأي مواطن مقبل على التقاعد في العراق أن يطالع هذه السطور ليتعرف على طريق صرف مكافأة نهاية الخدمة العراق وكيفية حسابها، حيث جاءت على النحو التالي:

مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال للتقاعد

بالنسبة للموظف المحال للتقاعد فإن حساب مكافأة نهاية الخدمة يكون على النحو التالي ( الراتب الاخير الذي حصل عليه الموظف المتقاعد+ جميع التخصصات) × 12.

يشترط أن يتم تقديم هذه المكافأة للشخص الذي خدم أكثر من 25 سنة.

وأيضا يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بهذا القدر للموظف الذي توفي وقد أمضى في الخدمة أكثر من 25 عام، يتم منح المكافأة لورثته.

المكافأة التقاعدية

يتم حساب المكافأة التقاعدية كالتالي الراتب الوظيفي الاخير للراتب × 2 عدد سنوات الخدمة.

يتم منح هذه المكافأة الخاصة بنهاية للموظف الذي قضى أكثر من 15 عام في الخدمة.

السنة التي لم تكتمل سنة تحسب كسنة كاملة في عمليات الحساب ولا تحتسب كسر.

الموظف الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة التقاعدية الخاصة به يتم حرمانه من أي خدمة تقاعدية أخرى، إلا في حالة تعيينه في وظيفة تقاعدي آخرى.

أما بالنسبة لمنتسبي الجيش والعاملين في الكيانات المنحلة، فإنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم باحتساب الراتب الأدنى للدرجة الوظيفية، وكذلك الذين قضوا أقل من 15 سنة في الخدمة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن بخطوات بسيطة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عن طريق الخطوات التالية: