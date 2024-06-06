تحديث واتساب الذهبي بشكـل حصري (ضد الحظــر).. اضافات قوية من التطبيق ولكنها!!

تحديث واتساب الذهبي يحاول عدد كبير من المستخدمين الحصول عليه حيث نالت هذه النسخة التي طورها ابو عرب اليمني شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الوطن العربي، تحمل النسخة في طياتها تحديثات ومميزات تفوق التحديثات التي يتم إضافتها للواتس الرسمي، ومما لا شك فيه أن التطور الرقمي والمعلوماتي شهد طفرة واسعة في الفترة الأخيرة، ولذلك يحاول الاستفادة منه أكثر المستخدمين.

تحديث واتساب الذهبي

يعد تحديث واتساب الذهبي من الأمور السهلة جدا والتي يمكن لأي مستخدم فعله، فإن التحديث الجديد لنسخة واتس الذهب يتوفر بالنسبة لأجهزة الاندرويد على متجر جوجل بلاي، أما بالنسبة لأجهزة الايفون فهو يتوفر على متجر آب ستور، وإليك أهم المعلومات التي تدور حول واتساب الذهبي والتي تتمثل في التالي:

يعد الواتس الذهبي هو نسخة معدل من واتساب الرسمي الاخضر قام بتطويره ابو عرب اليمني، وهو مطور عربي.

يحتوي واتس الذهبي على مميزات إضافية لا تتوفر في النسخة الرسمية لتطبيق واتساب.

حرص أبو عرب على تطوير النسخة الأصلية بشكل دائم وذلك لإضافة الكثير من الميزات والاضافات الخاصة بها.

مميزات واتس الذهبي

بعد الحديث عن تحديث واتساب الذهبي نوضح لكم أهم المميزات التي يتميز بها واتس اب الذهبي والتي جعلته خيار شائع بين المستخدمين في أغلب أنحاء العالم،حيث يعد من أبرز هذه المميزات ما يلي: