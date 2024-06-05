“مجموعك هيخليك تقدم فيه؟؟”.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة ومؤشرات تنسيق الثانوي العام في كل المحافظات

تزايدت معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024 خصوصا بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في كافة محافظات مصر ويستعدوا للدخول إلى للمرحلة الثانوية التي تعد من أهم المراحل التعليمية، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها لمواصلة تعليمهم العالي، ويقوم فريق مديرية التربية والتعليم بكافة المحافظات بدراسة المجموعات التكرارية للطلاب ومقارنتها بالأماكن المتاحة في المدارس الثانوية، وذلك لتحديد التنسيق الأمثل لتوزيع الطلاب على المدارس، ويتم هذا العمل بعناية لضمان توزيع الطلاب بشكل عادل ومتوازن وفقاً للمتطلبات والظروف المتاحة، وبمجرد إعلان النتائج النهائية وتحديد التنسيق، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على المعلومات اللازمة من خلال المواقع الرسمية للتعليم حيث سيتم نشر التنسيق بشكل واضح وشفاف للجميع.

تنسيق الثانوية العامة 2024

تم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 في عدة محافظات في مصر حيث وصلت الدرجات الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي كما يلي:

بلغ تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة حوالي 245 درجة.

وبينما في محافظة الإسكندرية، وصل تنسيق الثانوية العامة إلى حوالي 225 درجة.

يتراوح تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية، حوالي 238 درجة.

وبينما في محافظة الجيزة، يتراوح تنسيق الثانوية العامة إلى حوالي 218 درجة.

وأما في محافظة المنيا، وصل تنسيق الثانوية العامة إلى حوالي 230 درجة.

في محافظة أسيوط، بلغ تنسيق الثانوية العامة حوالي 220 درجة.

وبينما في محافظة المنوفية، وصل تنسيق الثانوية العامة إلى حوالي 230 درجة.

ويلاحظ أن الدرجات الأدنى للقبول تختلف بين المحافظات، وهذا يعكس التباين في مستوى التنافس والمتطلبات التعليمية في كل منطقة.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2024

وبعد أن أوضحنا تنسيق الثانوية العامة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات، تم الكشف عن المؤشرات والوثائق المطلوبة لدخول الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وتشمل الوثائق التالية:

طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

شهادة الميلاد الأصلية وصورتين منها.

وكذلك شهادة النجاح في الإعدادية الأصلية وصورتان منها.

تقديم الطوابع الخاصة بطلب الالتحاق بالثانوية العامة.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر الأب والأم.

بطاقة صحية للطالب.

تقديم عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 مكتوب عليها اسم الطالب الكامل.

بطاقة الاختيار الخاصة بالطالب .

تقديم عدد 2 طابع مهن تعليمية.

تقديم الملف الورقي للتقديم في الثانوية العامة.

تلك الوثائق اللازمة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالثانوية العامة للعام الدراسي القادم، وتهدف هذه الوثائق إلى تأمين البيانات الضرورية لضمان تسجيل الطالب بنجاح في المدرسة الثانوية.