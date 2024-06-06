رسميا … رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 “موقع وزارة التربية”

مع انتهاء امتحانات الثالث متوسط تزداد عمليات البحث بشكل كبير عن نتائج الثالث متوسط والتي من المقرر أن تنتهي في يوم 5 يونيو 2024، حيث بدأت أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بـ اجابات الطلاب في هذه المرحلة، وذلك لأن مرحلة الثالث متوسط تعد من أبرز المراحل التعليمية في العراق، فإنه يتم على أساس نتائج الامتحانات تقييم أداء الطلاب وقياس مدى فهمهم للمواد الدراسية ومن ثم احتساب الدرجات التي تؤهلهم للدراسة الجامعية.

نتائج الثالث متوسط

من المعروف أن نتائج الثالث متوسط تكون هي نتاج امتحانات الطلاب التي توضح مدى فهم الطالب وتحصيله الدراسي والذي يؤهله بعد ذلك إلى استكمال التعليم الجامعي المناسب له، ومن ثم الالتحاق بالوظيفة الملائمة له في سوق العمل، وجاءت الأخبار الأولية عن امتحانات الثالث متوسط لتكون على النحو التالي:

بالنسبة بالعاصمة بغداد فإن الاحصائيات الأولية تظهر أن نسبة النجاح للعام الدراسي الحالي 2023,2024 تزيد عن 70%.

وعلى ذلك فإن هذه النسبة تزيد عن النسب التي كان يحصلها الطلاب في الأعوام الماضية.

ووصف البعض أن نتائج الامتحانات في بغداد على هذا النحو جاءت مرضية وذلك بالنسبة للمعايير المعتمدة في وضع الامتحانات.

إن هذه النتائج جاءت انعكاس على مدى حرص الطلاب على التحصيل الدراسي وزيادة القدرة لديهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية.

نتائج الثالث متوسط البصرة

أما المؤشرات الأولى الخاصة ب نتائج الثالث متوسط في البصرة فقد جاءت على النحو التالي:

جاء أداء الطلاب في الصف الثالث متوسط في البصرة ليكون مشجع ومبشر جدا.

حيث تجاوزت نسبة النجاح أكثر من 70%.

وعلى ذلك فإن هذه النتائج تظهر مدى التفاني والعمل الجاد الذي قام به الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما يوضح مدى التطور الذي لحق بالطلاب حيث تجاوزت نسبة النجاح النسبة في العام الماضي.

الحصول على نتائج الثالث متوسط

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط عبر الموقع الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، مع اتباع الخطوات التالية: