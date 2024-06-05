epedu.gov.iq لينك نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في الكرخ وصلاح الدين والبصرة وكربلاء وجميع المحافظات

يبحث العديد من الطلاب وأولياء،الأمور عن لينك نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في كافة عموم العراق وذلك بعد أن فرغوا من أداء امتحاناتهم، يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتائج هذه المرحلة في كافة مدن العراق، وسيتم طرح النتائج دفعة واحدة من قبل وزارة التربية العراقية، نظرًا لأنها مركزية، ويسرت الوزارة الحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة أو نتائجنا.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يمكن للطلاب هذه المرحلة الحصول على نتائجهم من خلال لينك نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول وذلك بعد الإعلان عن النتائج خلال فترة تتراوح مابين أسبوع إلى أسبوعين بعد انتهاء الاختبارات.، وستقوم وزارة التربية العراقية بنشر النتائج على المواقع الرسمية والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، ويتوقع أن تكون النتائج مبشرة للغاية مقارنة بالأعوام السابقة حيث إن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يظهر الطلاب أي شكاوي تتعلق بأجزاء الامتحانات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

أتاحت الوزارة الاستعلام عن نتائجهم من خلال لينك نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول وذلك باتباع الخطوات التالية:

الضغط على موقع وزارة التربية العراقية.

ابحث عن القسم الخاص بنتائج الثالث متوسط لعام 2024 للدور الأول.

اضغط على اسم المحافظة التي يتبع لها الطالب.

اضغط على رابط التحميل الخاص بالمدارس المتوسطة في المحافظة المختارة.

وبعد تحميل الملف، يمكنك معرفة ومشاهدة النتيجة من خلال البحث عن اسمك أو الرقم الامتحاني داخل الملف.

باتباع هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من الوصول إلى نتائجهم بسهولة وتحميلها للاطلاع على تفاصيل الدرجات الخاصة بهم. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.