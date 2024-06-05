استعلم الآن.. سلم الرواتب الجديد بعد التعديل في العراق 2024 ومتى يطبق على موظفي الدولة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن قرار هام يتعلق سلم الرواتب الجديد بعد التعديل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وهذه الخطوة المهمة من المتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في دعم معيشة العاملين في البلاد، تعتبر هذه الزيادة الجديدة خطوة إيجابية باتجاه تحسين ظروف المعيشية ورفع مستوى دخل المواطن، مما يمكنهم من توفير احتياجاتهم اليومية والشهرية بشكل أفضل، إضافة إلى ذلك، ستساهم في خلق فرص جديدة لتحقيق حياة كريمة ومستقرة لهم ولعائلاتهم.

سلم الرواتب الجديد بعد التعديل

تم الإعلان رسمياً عن السلم الجديد للرواتب بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية لموظفي الدولة، بهدف تحديد الرواتب والمستويات الوظيفية بشكل أكثر وضوحاً وشفافية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة في النظام الحكومي وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وفيما يلي جدول يوضح السلم الجديد لرواتب الموظفين في العراق لعام 2024 بعد الزيادة الجديدة:

الدرجة الوظيفية الرواتب قبل الزيادة (ألف دينار) الرواتب بعد الزيادة (ألف دينار) الدرجة العاشرة 170 650 الدرجة التاسعة 204.5 727.5 الدرجة الثامنة 273 819 الدرجة الأولى 510 1100

سلم الرواتب حسب الشهادة لبعض الدرجات

أقرت الحكومة العراقية زيادة بنسبة 50% لبعض الدرجات الوظيفية، وهي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة. وتشمل الزيادة ما يلي:

من 452 ألف إلى 670 ألف دينار عراقي أقرت زيادة تعتبر منحة مالية.

راتب 510 ألف دينار تبلغ الزيادة الجديدة حوالي 780 ألف دينار عراقي.

والراتب الجديد لهذه الدرجة وصل إلى 862 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن سلم الرواتب العراقي الجديد 2024

للاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق يجب عليك ان تتبع الخطوات التالية:

يجب الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية. إدخال بيانات تسجيل الدخول. اضغط على خدمة الاستعلام عن الرواتب. قم بإدخال كافة المعلومات اللازمة. الضغط على زر “بحث”.

يتم عرض سلم الرواتب الجديد بعد التعديل وما يدور حوله من تفاصيل.