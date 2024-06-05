واتساب بتحديث مفاجئ يُثير غضب المستخدمين.. خطأ في WhatsApp بإضافة جديدة.. تعرف عليها الان

في تحديث جديد من واتساب، أثار غضب الكثير من المستخدمين في مختلف الدول العربية والأجنبية، وتعلقت هذه التحديث بحالة الاتصال وكذلك الكتابة، حيث إن التحديث يمكن المستخدمين من رؤية معلومات جديدة عن حالة الشخص المتصل وهو ما يكون متصلاً بحروف مختصرة، ووفقًا للتحديث الجديد أيضًا فإنه في حالة إذا كان الشخص المتصل بالإنترنت يظهر له حرف ” O” بدلاً من كلة متصلاً الآن أو أون لاين.

تحديثات جديدة في واتساب

وفي منشور مستخدمي الواتساب، فقالوا إن التحديث الجديد أدى إلى تغيير واتساب لحالة الاتصال من متصل إلى حرف كبير، مما أزعج ملايين المستخدمين، وطرح البعض استفساراً حول “هل هناك أي شخص أخر متضايق من غير مبرر من أخر تحديث للواتساب، وقاموا بعرض المشكلة بشكل تفصيلي، ليجد بعض الانتقادات التي واجهها المستخدمين الواتساب، وأظهروا غضبهم أمام هذه الإضافة الجديدة التي ليست محببة.

خطوات تنزيل واتساب الجديد

أما عن خطوات القيام بتنزيل واتساب الجديد على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، فيمكنك اتباع الأتي:-