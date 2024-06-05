“بدائل الثانوية العامة”.. شروط القبول بمدارس التمريض 2024 بعد الاعدادية واختبارات القبول

تم الإعلان عن شروط القبول بمدارس التمريض 2024 بعد الاعدادية من قبل وزارة الصحة والإسكان خلال الساعات الراهنة وذلك بعد إعلان نتائج الاعدادية في كافة محافظات بالقاهرة، ولهذا تزايد الإقبال على مدارس التمريض من قبل الطلاب، وفي هذا السياق سوف نوضح شروط القبول اللازمة للالتحاق بمدارس التمريض.

شروط القبول بمدارس التمريض 2024 بعد الاعدادية

تتمثل شروط القبول بمدارس التمريض 2024 بعد الاعدادية في النقاط التالية:

حصول الطالب على شهادة اتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس عام التقدم، مع الشرط أن يكون الطالب من نفس المحافظة التي حصل فيها على تلك الشهادة.

كما يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، ويشترط دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

عدم تجاوز كثافة الفصول المقررة بحيث لا تتجاوز الأعداد المقبولة بالفصل الواحد من 25 إلى 30 طالبًا وطالبة.

تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة، مصدق عليه من ولي الأمر، بالإضافة إلى إقرارات أخرى تضمن التفرغ الكامل للدراسة.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولديه سيرة ذاتية حسنة.

اختبارات القبول بمدارس التمريض 2024

وبعد أن أشرنا إلى شروط القبول بمدارس التمريض 2024، ونتطرق إلى اختبارات القبول بمدارس التمريض 2024، وهي: