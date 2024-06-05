هتقبض 1000ج .. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 الشروط المطلوبة لصرفها ورابط التقديم

قد قامت وزارة القوى العاملة المصرية بتقديم منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، لكافة المواطنين المصريين الذين لا يمتلكون وظيفة ذات دخل شهري ثابت، ولا يعملون في إحدى القطاعين سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص، وقد قامت الوزارة بتقديم هذه المنحة من أجل مساعدة المواطنين على تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآن، ومن أجل مساعدتهم على استكمال حياتهم بطريقة مريحة.

طريقة الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024

توفر منحة العمالة الغير منتظمة مبلغ مادي للمستفيدين منها، ولذلك يبحث كافة المواطنين المصريين الذين قد سجلوا في المنحة، عن طريقة الإستعلام عن نتيجة قبولهم، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة القوى العاملة المصرية

ثم قم بالضغط على أيقونة منح العمالة الغير منتظمة.

ثم قم بإدخال البيانات التي يطلبها منك الموقع، مثل: الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة استعلام.

وهكذا سوف يعرض عليك الموقع كافة بيانات الإستعلام.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن بعض الشروط السهلة والبسيطة التي يجب توافرها لدى المتقدمين، للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، والمنشأ.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم على الأراضي المصرية.

أن يكون اسم المتقدم مسجل عند مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته.

كما يجب أن تكون الحرفة التي يعمل بها المتقدم مسجلة في بطاقته الشخصية.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج دعم أخرى.

قيمة منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أعلن المسؤولين عن المنحة عن قيمة منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، وعن وجود زيادة أيضًا في المنحة، حيث تتراوح قيمة المنحة بين 600 جنيه إلى 1500 جنيه مصري، وسيكون هناك زيادة أيضًا، حيث سيكون هناك 5 مليار جنية مصري زياده على صندوق المنحة، ولكن تختلف قيمة الزيادة على حسب الشخص المتقدم.