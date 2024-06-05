“نزلت 100 ألف حنيه” تعرف على أرخص SUV “زيرو” في مصر بعد التخفيض!

بعد الارتفاع الكبير الذي نال عالم السيارات في جميع دول العالم عاودت أسعارها في الهبوط مرة أخرى، حتى نرى سيارة suv بسعر مغري بعد هبوط أسعارها، وقد جعل انتشار ذلك الخبر الكثير يتساءل عن مواصفات تلك السيارة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أرخص سيارة SUV “زيرو” في مصر بعد التخفيض.

مواصفات ومميزات سيارة شيري تيجو 3 موديل ٢٠٢٤

بعد تداول الكثير من الأخبار حول نزول سعر سيارة شيري تيجو ٣ موديل ٢٠٢٤، وبدأ الكثير يبحث عن مواصفاتها ومميزاتها، وهي كما يلي:

واول هذه المميزات أنها تدعم إضاءة قوية من نوع led لتمنحك إضاءة قوية، ومصابيح ضبابية.

وأيضا تدعم مرايات كهربائية ذات إشارات ضوئية، وأيضا ثنائية القطب.

ومن أبرز وأهم مواصفاتها أيضاً أنها تدعم فتحة سقف لتمنحها شكل أنيق وشيك وعصري.

وتتوافر أيضاً تلك السيارة بألوان متعددة وعصرية وشكل أنيق وجذاب وشيك.

كما تحتوي أيضاً على شاشة ذات مقاس ٧ بوصة تعمل بواسطة اللمس وتدعم كافة التطبيقات الإليكترونية الحديثة.

كذلك أيضاً تدعم وسائد هوائية للحماية، كما تدعم أيضاً فرامل تعمل بنظام التوزيع الإلكتروني، وجهاز خاص مانع للسرقة.

وتدعم أيضاً محركات اتوماتيك وزجاج كهربائي و مثبتات للسرعة لمنع حدوث حوادث السرعة.

كذلك أيضاً تدعم محرك رباعي النواة CVT, وأيضا تحتوي على عدد ٤ سلندر.

وهي سيارة ذات سعة ١٦٠٠ سي سي، وتصل قوتها الإجمالية إلى ١٢٥ حصان و١٦٠ نيوتن متر من قوتها.

سعر سيارة تيجو ٣ الجديدة موديل ٢٠٢٤