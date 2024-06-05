“300 دينار social.gov.tn/ar” منحة تونس لعيد الأضحى المبارك لجميع المتعثرين والمحتاجين

أطلقت حكومة تونس منحة الـ 300 دينار تونس لجميع المواطنين المتعثرين والمحتاجين، لدعمهم ماديًا كل شهر، بالإضافة إلى أن هذه المنحة ساهمت إلى حد كبير لدعم الكثير من الأشخاص الأكثر احتياجًا، ويتم العمل على تجديد هذه المنحة كل 6 أشهر حتى لا ينقطع الدعم عن المستفيدين في دولة تونس، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة التسجيل في منحة تونس

وحددت وزارة الشؤون الاجتماعية، مجموعة من الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها للتسجيل في منحة 300 دينار تونس، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي.

ثم يتم إنشاء طلب حساب عبر موقع الوزارة.

مع إختيار “منحة 300 دينار تونس”.

على أن يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

أن تقوم بإحضار المستندات التي يتم طلبها عند التقديم على المنحة.

مع التأكيد من جميع المعلومات والوثائق التي يتم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

شروط 300 دينار تونس منحة

وعن الشروط التي وجب أن تنطبق على كافة المتقدمين، الراغبين في الحصول على 300 دينار تونس، كما يأتي:-