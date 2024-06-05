مفاجأة حلوة لموظفي الدولة! جدول زيادة المرتبات للدرجة الأولى والحد الأدنى للأجور من وزارة المالية!

أعلنت مصادر رسمية عن جدول زيادة مرتبات الدرجة الأولى لجميع العاملين في جهاز الدولة الإداري وأيضًا العاملين في المصالح الحكومية التي يسري عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت فعليًا من إعداد ومراجعة جدول الزيادة والذي يتم على أساسه صرف رواتب الموظفين بمجرد العمل به.

جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى

تم منح موظفي الدرجة الأولى زيادة على رواتبهم وفقًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم، وبناءً على ذلك جاءت الزيادة على النحو التالي:

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على راتب 13,220 جنيهًا مصريًا بعد الزيادة.

أيضًا موظفي الدرجة العالية يحصلون على 11,220 جنيه.

الموظف على درجة مدير عام يحصل على 9,570 جنيه.

موظف الدرجة الأولى يحصل على راتب 9,200 جنيهًا بعد الزيادة.

بينما يتقاضى موظف الدرجة الثانية راتب 7,920 جنيهًا مصريًا.

راتب الدرجة الثالثة التخصصية يصل إلى 7,370 جنيه بعد الزيادة.

يحصل موظف الدرجة الرابعة على راتب 6,820 جنيهًا مصريًا.

موظفي الدرجة الخامسة والسادسة للخدمات المعاونة تبلغ رواتبهم بعد الزيادة نحو 6,600 جنبه.

الحد الأدنى للأجور وأماكن الصرف

أقرت وزارة المالية بأكثر من مكان للصرف وذلك تجنبًا للازدحام على ماكينات الصراف الآلى وقت الصرف، ايضًا يمكن الحصول على الرواتب من خلال فروع البنوك أو البريد وماكينة ATM، وجدير بالذكر أن الحد الأدنى للراتب جاء كما يلي: