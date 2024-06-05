خلي بالك عشان مترجعش تندم.. خطوات هامة سوف تساعدك في الحفاظ على الاجهزة الكهربائية في المنزل من التلف.. اعرفها فورا

بعد الإعلان الرسمي من الحكومة بخصوص تعديل في سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية، تم اتخاذ قرار بزيادة فترة التخفيف بمدة ساعة إضافية، لتصبح 3 ساعات، بهدف مواجهة أزمة نقص الطاقة في البلاد وضمان استدامة الأداء الفعال للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء والشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، ونتيجة لهذا التحديث، زادت الاهتمامات والبحث في سبل حماية الأجهزة الكهربائية.
حفظ الاجهزة الكهربائية من التلف
هذه الايام نلاحظ انقطاع التيار الكهربي تقريبا يوميا في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية وهذا قد يضر بعض الاجهزة الكهربائية في المنزل مثل الثلاجه والفريزر والمراوح والتكييف وغيرها من الاجهزة الكهربائية الاخرى، لذلك لابد من القيام ببعض الخطوات التي سوف تساعدك على حفظ هذه الاجهزه من التلف.
خطوات هامه لحفظ الاجهزة الكهربائية
- عندما يحدث انقطاع في التيار الكهربائي، ينصح بفصل جميع الأجهزة الكهربائية لتجنب تلفها بسبب عودة الكهرباء بشكل مفاجئ وقوي.
- عندما تكون خارج المنزل، يجب أخذ الحيطة والحذر بشأن انقطاع التيار الكهربائي المحتمل وعودته، وبالتالي ينصح باستخدام واقيات حماية للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتلفزيون لتفادي أي ضرر ناتج عن دفعة التيار الشديدة.
- عند حدوث انقطاع للكهرباء، يجب إيقاف تشغيل كل أضواء المنزل وفيما بعد تشغيلها بعد فترة زمنية معينة.
- للحفاظ على المواد الغذائية داخل الثلاجة والفريزر خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، ينصح بتجنب فتح الثلاجة أو الفريزر لأنها قد تبقى باردة لفترة تصل إلى 4 ساعات في الثلاجة و48 ساعة في الفريزر، ولكن يجب الانتباه إلى أن فتح وإغلاق الأبواب يمكن أن يقلل من هذه الفترة ويزيد من فرصة تلف الطعام.