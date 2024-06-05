خلي بالك عشان مترجعش تندم.. خطوات هامة سوف تساعدك في الحفاظ على الاجهزة الكهربائية في المنزل من التلف.. اعرفها فورا

بعد الإعلان الرسمي من الحكومة بخصوص تعديل في سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية، تم اتخاذ قرار بزيادة فترة التخفيف بمدة ساعة إضافية، لتصبح 3 ساعات، بهدف مواجهة أزمة نقص الطاقة في البلاد وضمان استدامة الأداء الفعال للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء والشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، ونتيجة لهذا التحديث، زادت الاهتمامات والبحث في سبل حماية الأجهزة الكهربائية.

حفظ الاجهزة الكهربائية من التلف

هذه الايام نلاحظ انقطاع التيار الكهربي تقريبا يوميا في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية وهذا قد يضر بعض الاجهزة الكهربائية في المنزل مثل الثلاجه والفريزر والمراوح والتكييف وغيرها من الاجهزة الكهربائية الاخرى، لذلك لابد من القيام ببعض الخطوات التي سوف تساعدك على حفظ هذه الاجهزه من التلف.

خطوات هامه لحفظ الاجهزة الكهربائية