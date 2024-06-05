«الناجح يرفع إيده» LINK الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024

أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجميع المحافظات تم إتاحتها الآن على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024 منذ قليل، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام في منذ يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، كما أضاف المسؤول أنه خلال الأيام القادمة سيتم إتاحة سحب الملفات من أجل تقديمها للمرحلة الثانوية التي يختارها الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024

قامت مشيخة الأزهر الشريف بإطلاق بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024 من أجل الإطلاع عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري للعام الدراسي 2023/2024، فبإمكان أولياء الأمور معرفة نتيجة أبنائهم بكل سهولة في خلال ثوان معدودة مجاناً، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

التوجه إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

من قائمة الخدمات قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

كتابة اسم المعهد الذي ينتمي الطالب إليه.

ادخال الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على خانة عرض النتيجة، ومن ثم الانتظار قليلاً لحين عرضها على الشاشة.

أيضاً يمكن تحميل النتيجة عبر النقر على أيقونة طباعة والاحتفاظ بها.

أهم المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

قامت الجهات المختصة بالكشف عن أبرز المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 في النقاط الآتية: